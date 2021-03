Hockeyers Rotterdam winnen derde topper op rij wel, met Pinoké als slachtoffer

Rotterdam komt dankzij de zege op gelijke hoogte met Pinoké en HGC, die respectievelijk de derde en vierde plaats innemen. De beste vier ploegen in de hoofdklasse strijden aan het eind van het seizoen om de landstitel.

In de resterende 22 minuten hield Rotterdam de Amsterdamse bezoekers van scoren af. Geen sinecure, gezien de reeks van negentien hoofdklassewedstrijden op rij waarin Pinoké telkens minimaal één keer raak schoot. Een reeks waaraan in Rotterdam dus een einde kwam.

Tjep Hoedemakers tekende in de 48ste minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. De middenvelder vormde het eindstation van een Rotterdamse counter en maakte zo zijn vierde goal van het seizoen.

Driemaal is scheepsrecht gebleken voor de hockeyers van Rotterdam. Na nederlagen tegen Bloemendaal en Kampong werd de derde topper in successie wél gewonnen: 1-0 tegen Pinoké.

Eerder op de dag won Kampong zijn negende thuiswedstrijd op rij: 3-1 tegen Oranje Rood. De rentree van Sander de Wijn maakte de zege des te mooier. De international, die vanaf de eerste minuut meedeed, keerde terug na een zware liesblessure.

De terugkeer van De Wijn was nog wat eerder dan hij begin maart verwachtte. En een stuk eerder dan eind november de prognose was, toen De Wijn een pees in de lies en de aanhechting van zijn schaambot scheurde.

"Ik heb vaker met dit bijltje gehakt. Hard werken en de juiste begeleiding en zo is het iets sneller gegaan dan verwacht", zei De Wijn daar een kleine twee weken geleden over.