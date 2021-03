Zeilduo Berkhout-Zegers mag in Portugese wateren nog altijd dromen WK-goud

En de honger van de Nederlandse zeilsters is nog niet gestild. "Nog twee races te gaan en dan is de medalrace. Morgen nog maar wat puntjes inhalen", klinkt het ambitieus bij Berkhout.

Nabij het Portugese Vilamoura beginnen Afrodite Zegers en Lobke Berkhout steeds beter hun draai te vinden tijdens de WK in de 470-klasse. Het Nederlandse duo bevond zich de eerste dagen in de middenmoot, maar is met nog slechts drie races voor de boeg opgeklommen naar plaats twee.

Het was niet bepaald een tactische race donderdag. "Er stond iets meer wind. Het was daardoor echt een speedrace", aldus Berkhout. Het duo ging snel van start en pakte al gauw de leiding. "Het was simpel varen, maar wel heel hard varen. We lagen heel mooi voor met veel afstand naar de rest. Dat maakte het heel simpel."

De ervaren Berkhout (40) denkt dat er meer in zit. Vrijdag staan nog twee races op het programma, alvorens zaterdag de medailles worden toegewezen. "Het is superbelangrijk om onze hoofden koel te houden. Iedereen maakt nu fouten."

Tokio

De mondiale titelstrijd is het eerste grote evenement in anderhalf jaar tijd. Het geldt als een belangrijk meetmoment om te zien hoe iedereen ervoor staat, een klein half jaar voor de Spelen van Tokio, waarvoor het duo zich in 2019 al heeft gekwalificeerd. Na een zilveren en een bronzen medaille hoopt Berkhout dit keer op olympisch goud.