AC Milan op de valreep naast Manchester United, Villarreal op rozen

AC Milan heeft zich op de valreep een goede uitgangspositie verschaft voor het bereiken van de kwartfinales van de Europa League. Op Old Trafford werd het tegen Manchester United 1-1. In blessuretijd kopte Simon Kjær de belangrijke gelijkmaker binnen.

Beide grootmachten stonden voor de elfde keer in Europees verband tegenover elkaar. De laatste ontmoeting dateerde uit 2010, toen Manchester United met 4-0 uithaalde. Namen als Edwin van der Sar, Paul Scholes (namens United), Ronaldinho, Andrea Pirlo en Klaas-Jan Huntelaar (Milan) prijkten destijds op het wedstrijdformulier.

Zlatan afwezig

Ditmaal waren de hoofdrolspelers qua naam minder aansprekend, ook omdat onder anderen Marcus Rashford (United) en Zlatan Ibrahimovic (Milan) ontbraken wegens blessures.

AC Milan had in de eerste helft het betere van het spel. Dat leek na elf minuten al te resulteren in een voorsprong, maar de doeltreffende volley van Franck Kessié werd na beraad met de VAR afgekeurd wegens hands.