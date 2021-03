Klaassen, Tadic en Brobbey bezorgen Ajax dikverdiende zege op Young Boys

Davy Klaassen viert zijn goal - Pro Shots

Ajax heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft voor het bereiken van de kwartfinales van de Europa League, door Young Boys in Amsterdam met 3-0 te kloppen. Een verdiende zege, die gezien het spelbeeld in de Johan Cruijff Arena nog veel ruimer had kunnen zijn. Voor aanvang leek voorzichtigheid geboden voor Ajax. Young Boys draait in de Zwitserse competitie als een tierelier en schakelde in de vorige ronde het Bayer Leverkusen van Peter Bosz uit. De Zwitsers deden dat bovendien met 'Roger Schmidt-achtig' spel: fanatiek jagen, veel lopende mensen en na het veroveren van de bal direct de diepte zoeken. Het soort voetbal waarmee Ajax anderhalve week geleden, op bezoek bij PSV, nog bijzonder veel moeite had. Drie keer dichtbij Maar de Amsterdammers waren in de openingsfase ronduit dominant. Ajax had na een dik kwartier al drie keer kunnen scoren via achtereenvolgens Antony, Ryan Gravenberch en David Neres. Doelman Guillaume Faivre redde tweemaal, terwijl Neres het zijnet raakte.

David Neres schiet na een dik kwartier in kansrijke positie naast - ANP

Van het fanatieke verstoren van de vijandelijke opbouw was bij Young Boys weinig te merken. Maar het bleef oppassen voor de snelle counters van de bezoekers, die Ajax in het restant van de eerste helft bovendien van meer grote kansen afhielden. De thuisploeg meldde zich wel veelvuldig op de vijandelijke helft, maar liep zich steeds stuk op een geel-zwarte muur, ook omdat de eindpass vaak net niet op maat was. De beste mogelijkheid was voor Dusan Tadic, tien minuten voor rust, maar de Serviër schoot uit een moeilijke hoek op doelman Faivre.

Kansen Álvarez en Antony Het begin van de tweede helft was een kopie van de start van de eerste. Ajax vond plots weer de gaatjes in de Young Boys-defensie en was twee keer dicht bij de openingstreffer.

Antony was twee keer dicht bij een treffer - ANP

Eerst had Faivre een puike redding in huis op een kopbal van Álvarez, drie minuten later schoot Antony net naast nadat hij de bal knap had aangenomen en ruimte voor zichzelf had gecreëerd. Tussendoor kwam Young Boys overigens ook gevaarlijk door, maar Christian Fassnacht kreeg de bal net niet mee. Klaassen breekt de ban Anders dan voor rust was de derde Ajax-mogelijkheid in de tweede helft wel raak. Davy Klaassen tekende in de 62ste minuut voor de bevrijdende openingstreffer. De middenvelder zocht de combinatie met Tadic, kreeg hem via de Serviër en twee tegenstanders weer voor zijn voeten en haalde met links doeltreffend uit: 1-0. Klaassen zette daarmee zijn goede Europa League-reeks voort. Een ronde eerder was hij in beide ontmoetingen met Lille bij een Ajax-treffer betrokken, eerst als aangever en een week later als doelpuntenmaker.

Davy Klaassen wordt door David Neres gefeliciteerd met zijn treffer - ANP

Ajax was na de 1-0 vastbesloten het overwicht op het veld uit te drukken in meer treffers, terwijl Young Boys het prima leek te vinden om met een kleine nederlaag terug te reizen naar Bern. Of gewoon niet in staat was meer te brengen. Tadic maakt 2-0 Hoe het ook zij, het was Ajax dat slaagde in zijn opzet. Tien minuten voor tijd werd een schot van Nicolás Tagliafico gekraakt, maar belandde de bal pardoes voor de voeten van Tadic. De Ajax-aanvoerder had daarvoor al vijf keer zonder succes het vijandelijke doel onder vuur genomen, maar schoot ditmaal wel raak: 2-0.

Dusan Tadic maakt de 2-0 - ANP