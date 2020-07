American-footballclub onder vuur vanwege 'cultuur van seksuele intimidatie'

American-footballclub Washington Redskins ligt onder vuur, nu vijftien vrouwelijke oud-medewerkers hebben verklaard dat er binnen de organisatie een cultuur van seksuele intimidatie heerst.

De vrouwen doen hun verhaal in de krant The Washington Post. Ze noemen tal van voorbeelden waarin ze door directeuren of scouts met een seksuele opmerking werden aangesproken of waarin sprake was van ongewenste avances. Ook werden vrouwen aangespoord sexy kleding te dragen of om te flirten met klanten, om zo een deal beklonken te krijgen.

De vroegste beschuldiging dateert uit 2006, de recentste stamt uit 2019.

Machteloos en genegeerd

Volgens de oud-medewerkers hield de club zelf de cultuur van seksuele intimidatie in stand. De vrouwen voelden zich machteloos en hadden het idee dat hun klachten werden genegeerd. Seksuele intimidatie was daardoor min of meer geoorloofd.

Zo tipten vrouwen die al langer bij de club werkten hun nieuwe collega's om bijvoorbeeld niet een trap van plexiglas bij de hoofdingang op te lopen, omdat er daar onder hun rok gekeken kon worden

Veertien van de vijftien vrouwen deden hun verhaal anoniem, omdat ze geheimhoudingsverklaringen hadden ondertekenend bij het verlaten van het team.

Onafhankelijk onderzoek

Redskins-eigenaar Dan Syder heeft inmiddels een advocatenkantoor ingehuurd voor een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfscultuur. De club wil in Amerikaanse media verder niet ingaan op de beschuldigingen.

Wel kondigde de radiocommentator van de club, die in het artikel wordt beschuldigd, woensdag plots zijn pensioen aan. Twee anderen die door de vrouwen worden genoemd - directeuren Alex Santos en Richard Mann - werden eerder deze week na ruim tien jaar dienst ontslagen.

Naamwijziging

Maandag haalden de Redskins ook al het nieuws, omdat de club had besloten na 87 jaar de naam te veranderen. De naam verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten als kwetsend beschouwd.

Eigenaar Snyder was altijd fel tegen de naamwijziging, tot de afgelopen weken belangrijke geldschieters de druk op de club verhoogden in het licht van het racismedebat. De club zegt de de tijd te nemen bij de zoektocht naar een nieuwe naam.

American-footballcompetitie NFL is met een omzet van ruim 11 miljard euro per jaar met afstand de rijkste sportcompetitie van de wereld. Ter vergelijking: de Premier League zet als rijkste voetbalcompetitie jaarlijks zo'n 6 miljard euro om.