Digitaal kunstwerk geveild voor recordbedrag

De verkoop van het digitale document was tot op het laatste moment spannend, schrijft het veilinghuis op Twitter . Het werk zou in eerste instantie voor 30 miljoen dollar worden verkocht, maar om onbekende redenen werd de veilingronde met 2 minuten verlengd. Op de valreep stuwden 33 fanatieke bieders de prijs omhoog tot bijna 70 miljoen dollar. Wie de nieuwe eigenaar is van het JPEG-document is niet bekendgemaakt.

Op een Amerikaanse kunstveiling is een JPEG-document verkocht voor 69,3 miljoen dollar, omgerekend 57,8 miljoen euro. Het is voor het eerst dat een kunstwerk dat uitsluitend digitaal bestaat, zoveel geld oplevert.

Hoewel het digitale object voor iedereen te kopiëren of te downloaden is, is het verkopen van digitale producten tegenwoordig mogelijk door blockchaintechnologie. Daarmee kan één persoon een unieke, overdraagbare aanduiding als eigenaar krijgen, een non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar kenmerk.

"Om het te vergelijken met een fysieke kunstverzameling: iedereen kan een Monet-poster kopen, maar slechts één persoon kan het origineel hebben", redeneerde techwebsite The Verge.

Eerder deze week werd op dezelfde manier de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey op een veilingsite te koop aangeboden.

Gemengde gevoelens

Binnen de kunstwereld is er met gemengde gevoelens gereageerd op de verkoop. "Aan de ene kant is het opwindend om getuige te zijn van een historisch keerpunt", zei Todd Levin, een Amerikaanse kunstadviseur, tegen The New York Times. "Aan de andere kant kan de hoeveelheid geld die ermee is gemoeid een opkomende markt scheeftrekken en beschadigen."

Geen kosten voor opslag

Voor het veilinghuis was het de eerste keer dat ze een veiling van een NFT organiseerden. Volgens hen is de verkoop van dit soort digitale kunst interessant voor veilinghuizen omdat ze geen kosten hoeven te maken voor het opslaan en verzekeren van zo'n kunstwerk.

Het betekent overigens niet dat schilderijen en beeldhouwwerken op veilingen in te toekomst zullen verdwijnen, aldus Christie's.