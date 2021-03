Keukenhof mag niet open van gemeente: 'Dit is onbegrijpelijk'

De Keukenhof heeft geen toestemming gekregen om vanaf 20 maart bezoekers binnen te laten. De heeft de gemeente Lisse laten weten aan de organisatie van het bloemenpark. Directeur Bart Siemerink noemt het "onbegrijpelijk dat je in ieder park in Nederland mag wandelen, maar in de Keukenhof niet".

In januari was Siemerink er nog van overtuigd dat het bloemenpark de deuren onder voorwaarden kon openen voor dit Keukenhof-seizoen, dat was gepland van 20 maart tot en met 9 mei. Het afgelopen najaar zijn er 7 miljoen bloembollen geplant en het park was volgens directeur Siemerink klaar voor de opening. "Dat we dit jaar weer niet open mogen is een enorme teleurstelling voor iedereen die bij de Keukenhof betrokken is", aldus Siemerink.

De Keukenhof zou opengaan als wandelpark. Zo zouden alle gebouwen gesloten blijven, zouden tickets alleen per tijdslot beschikbaar zijn en waren er mechanische toegangspoorten geplaatst zodat bezoekers zonder enig fysiek contact het park kunnen betreden.

'Volstrekt veilig om in Keukenhof een wandeling te maken'

Volgens de directeur is het volstrekt veilig om in de Keukenhof een wandeling te maken. "Afgelopen jaar werden we overvallen door corona en kon het park niet open. Maar dit jaar zijn we helemaal voorbereid op corona."

De financiële gevolgen van het niet opengaan zijn volgens de organisatie van het park enorm. "Zowel voor Keukenhof zelf als voor veel bedrijven die betrokken zijn als leverancier." De organisatie hoopt dat de Keukenhof alsnog snel open kan als de coronamaatregelen soepeler worden.

Burgemeester Spruit van Lisse noemt het "ontzettend spijtig" dat de Keukenhof voorlopig gesloten blijft. "Het is een grote tegenslag voor alle betrokkenen, niet alleen zakelijk maar ook emotioneel. Ik leef heel erg mee", zegt Spruit tegen Omroep West. Ook de burgemeester zag de voorbereidingen voor het opengaan van het park. "Ik heb gezien dat ze goed voorbereid zijn. De landelijke wettelijke regels staan opening in deze fase van de corona-epidemie helaas niet toe."