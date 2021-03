Na stormachtig begin snelt Van Dijk naar tijdritzege in Lauwersoog

Ellen van Dijk heeft een dubbelslag geslagen op de tweede dag van de Healthy Ageing Tour. De Trek Segafredo-renster won de 14,4 kilometer lange tijdrit in Lauwersoog en nam de leiderstrui over van Jolien D'Hoore. De Belgische gaf bijna twee minuten toe.

Specialiste Van Dijk, die op deze discipline goed was voor WK-goud (2013) en vier Europese titels, reed de tijdrit in 20.53. Amy Pieters volgde op 26 seconden en de Duitse Lisa Brennauer gaf precies een halve minuut toe.

In tegenstelling tot Van Dijk hadden de late starters op het eerste deel geen stormachtige tegenwind. Daardoor waren Pieters en Brennauer bij het keerpunt sneller. In het tweede deel nam Van Dijk afstand, mede door de storm in de rug.

Slotetappe

De ronde wordt vrijdag afgesloten met een etappe over 115 kilometer rond Wijster, over het afgesloten parcours waarop in 2020 de Nederlandse titelstrijd plaatshad.