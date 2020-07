Leider Duitse rechts-extremistische beweging opgepakt in Heerlen

In Heerlen is een leider van een Duitse rechts-extremistische beweging opgepakt. Tegelijk werd in Berlijn een andere voorman van de groep opgepakt.

Volgens het Duitse OM was de man die in de Limburgse stad werd opgepakt, Fadi J., in 2016 een van de oprichters van de zogenoemde Goyim Partij Duitsland.

De arrestaties waren onderdeel van een gecoördineerde actie tegen de beweging. Ook zijn in heel Duitsland de woningen van nog eens zes andere verdachten doorzocht.

Antisemitische website

J. runde met zijn beweging een website, waarop antisemitische en rechts-extremistische berichten werden geplaatst. In die berichten werd onder meer de Holocaust ontkend, opgeroepen joden te doden en werden de misdaden van het nazi-regime in Duitsland afgezwakt.

De website was wereldwijd toegankelijk, schrijft het Duitse OM in een persbericht, waardoor is besloten in te grijpen. "Ook met het oog op de reputatie van Duitsland in het buitenland was strafrechtelijke vervolging vereist", aldus het OM.

De man die in Berlijn werd opgepakt, wordt vandaag voorgeleid. Fadi J. moet nog door Nederland aan Duitsland worden uitgeleverd. Het is niet duidelijk waarom J. in Heerlen verbleef.