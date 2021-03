Fraude met rijlessen: onbevoegde docenten en lookalikes bij examens

In Amsterdam zijn vier verdachten gearresteerd in een groot onderzoek naar fraude met rijlessen en rijbewijzen. Volgens de politie heeft een aantal leerlingen les gekregen van instructeurs die niet bevoegd waren. Ook zijn examens afgelegd door lookalikes van echte kandidaten. Daardoor zijn er leerlingen die ten onrechte hun rijbewijs hebben gekregen.

De verdachten (een vrouw van 32, en mannen van 37, 43 en 53 jaar) worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude en het onbevoegd uitoefenen van een beroep. Ze zijn afgelopen week opgepakt in Amsterdam-Zuidoost. Ze zitten inmiddels niet meer vast, maar blijven wel verdachte. De politie nam ook vier lesauto's, contant geld en vervalste ID-bewijzen in beslag.

Het onderzoek begon in januari vorig jaar, nadat er kort na elkaar een aantal mensen was opgepakt die in Zuidoost met een vervalste pas rijles gaven. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zag in dezelfde periode dat er theorie- of praktijkexamens werden afgelegd door dubbelgangers die met een vervalst identiteitsbewijs het examen aflegden voor de echte kandidaat.

Georganiseerd verband

In het onderzoek dat daarop volgde werd het de politie en het CBR duidelijk dat er in georganiseerd verband door een vaste groep op grote schaal fraude werd gepleegd. Meer aanhoudingen dan de vier die nu zijn verricht, worden niet uitgesloten.

In gevallen waarin een lookalike is ingezet bij het theorie- of praktijkexamen zal het CBR stappen nemen om het rijbewijs in te trekken. Als iemand les heeft gehad van een onbevoegde docent, maar wel zelf de examens heeft afgelegd, is het rijbewijs wel geldig.

Politie, CBR en Openbaar Ministerie wijzen erop dat mensen die rijles nemen, de instructeur om zijn of haar bevoegdheidspas kan vragen. Er is ook een website, van het IBKI, waarop gecontroleerd kan worden of iemand wel de juiste papieren heeft om rijles te geven.