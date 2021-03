Langeler na acht jaar terug in Zwolle: 'Blij, trots en gelukkig' - NOS

Zowel PEC als Langeler heeft stappen gemaakt in de tijd dat ze niet aan elkaar waren verbonden. "PEC heeft zich enorm doorontwikkeld en ik denk dat ik ook niet heb stilgestaan. Hopelijk is het een plus-plus geworden ten opzichte van acht jaar geleden."

"Mijn werk en mijn leven hebben na PEC een paar mooie bochten gemaakt. Na vier jaar PSV en vier jaar KNVB is het een mooi moment om weer in de voetbalpraktijk te stappen", aldus Langeler tijdens zijn presentatie.

De 50-jarige Langeler was eerder hoofdtrainer van januari 2010 tot medio 2013. In die periode, in 2012, loodste hij de Zwollenaren vanuit de eerste divisie naar het hoogste niveau.

"Ik ben blij, trots en gelukkig om weer trainer te worden bij deze mooie club", zo omschrijft Art Langeler zijn terugkeer bij PEC Zwolle. Na acht jaar is hij terug van weggeweest in de Hanzestad.

Langeler, die per 1 juli in dienst treedt en voor twee jaar heeft getekend, hoopt straks de vruchten te plukken van de gedegen jeugdopleiding. Vóór zijn eerste termijn als hoofdtrainer was hij werkzaam bij de Zwolse jeugd. Bekend terrein dus.

"Ik hoop dat het op korte termijn wat op kan leveren. Hier is tien jaar lang gewerkt aan het groeien van de opleiding. Op dit moment zijn er een aantal jonge spelers die in de buurt komen van het eerste elftal. Een van de ideeën is om te proberen de opleiding nog meer te laten renderen."

Ambitie

Toch zal Langeler afgerekend worden op prestaties met de hoofdmacht. Dat beseft hij zelf ook. "De begroting is erop gericht om in de eredivisie te spelen. Daarbinnen moeten we kijken naar iets extra's. Het zou gaaf zijn als je iets hogers kan bereiken met het bestaande budget. Ik zie wel mogelijkheden om dat voor elkaar te gaan boksen."

Het restant van dit seizoen wordt afgemaakt door Bert Konterman, die onlangs de ontslagen John Stegeman als interim-coach opvolgde. Afgelopen zondag debuteerde Konterman met een 2-1 nederlaag bij Heracles Almelo.