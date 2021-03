Polen maakt adoptie door homoparen definitief onmogelijk

Het wordt voor homoseksuele stellen in Polen niet langer mogelijk om een kind te adopteren. Adoptie door homokoppels was al verboden, maar dat verbod kon worden omzeild door slechts één adoptieouder op te geven. Onder de nieuwe regels wordt adoptie verboden als mensen samenleven met iemand van hetzelfde geslacht.

In de plannen staat dat adoptiebureaus straks uitgebreid onderzoek moeten doen naar de thuissituatie wanneer iemand bij het ingaan van het adoptieproces opgeeft dat hij of zij alleenstaand is. "Zo beschermen we kinderen tegen adoptie door een homokoppel", zegt de conservatief-nationalistische minister van Justitie Zbigniew Ziobro.

Hij beroept zich daarbij op de grondwet, waarin staat dat het welzijn van kinderen moet worden beschermd. Ook zegt Ziobro dat zijn opvattingen overeenkomen met die van "de overgrote meerderheid van de Poolse samenleving".

Daarmee volgt Polen het beleid van Hongarije, dat afgelopen december een soortgelijke maatregel instelde voor adoptie door lhbti-koppels.

Lhbti-vrij(heids)zone

De positie van lhbti'ers in Polen is de afgelopen tijd fors achteruitgegaan. In 2019 won de conservatieve PiS-partij de parlementsverkiezingen met een campagne die bol stond van anti-lhbti-campagnes. Volgens partijleider Kaczinsky wordt de traditionele katholieke identiteit van Polen bedreigd door de homogemeenschap.

Meer dan honderd gemeenten verklaarden zichzelf daarop 'lhbti-vrij'. Het Europees Parlement verwierp die acties en verschillende Nederlandse gemeenten verbraken hun stedenband met de bewuste steden.

Vandaag zal naar verwachting met overgrote meerderheid een motie worden aangenomen om heel Europa symbolisch tot 'lhbti-vrijheidszone' te verklaren, als tegenhanger van de lhbti-vrije zones. "Jezelf zijn is geen ideologie", twitterde Commissievoorzitter Von der Leyen afgelopen week.