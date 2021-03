Honderd nieuwe teststraten om straks naar stadion of concert te gaan

Als je naar een evenement buiten de deur wil, kun je straks verplicht worden om een groen vinkje te laten zien in een nieuwe app, de CoronaCheck-app. Dit weekend wordt die al getest op de Back to Life-festivals in Biddinghuizen.

Daarom werkt het ministerie van Volksgezondheid aan honderd nieuwe testlocaties, laat een woordvoerder vandaag weten. Waar die locaties precies komen, is nog niet duidelijk. Daar kunnen mensen naar toe om zich te laten testen voor een bezoek aan bijvoorbeeld de bioscoop, concerten en sportwedstrijden. Dat gaat er als volgt uitzien.

Om goed zicht op het coronavirus te houden is het devies steeds: testen, testen, testen. Maar wie moet dat gaan doen? De GGD wil blijven testen om het virus onder controle te houden, maar puur testen om weer dingen buiten de deur te kunnen doen, ziet de GGD niet als haar taak .

Om een groen vinkje te scoren moet iemand zich laten testen in een van de teststraten van Stichting Open Nederland. Dat is een samenwerking van Nederlandse bedrijven die de tests uit gaan voeren.

In deze 'party'-teststraten word je getest met een sneltest. Die test kost een paar euro en is daarmee vele malen goedkoper dan de PCR-tests die in de GGD-teststraten worden gebruikt.

"Maar net als bij de huidige teststraten hoef je er vooralsnog niet zelf voor te betalen", benadrukt het ministerie van VWS. "Het kan wel zo zijn dat er in een later stadium een paar euro toeslag komt op je toegangsticket om het te kunnen blijven betalen", aldus een woordvoerder.

Geen DigiD

Het aanmelden kan straks in de app en zonder DigiD. Wel wordt bij de teststraat gecontroleerd of je initialen en geboortedatum in de app hetzelfde zijn als op je ID-bewijs.

Bij de test krijg je een code, die je kunt invoeren in de CoronaCheck-app. Die maakt een QR-code aan, die medewerkers van bijvoorbeeld de bioscoop bij de ingang kunnen scannen. Geeft de app een groen vinkje, dan ben je negatief getest op het coronavirus.

Controle

Om fraude met de app te voorkomen controleren medewerkers ook hier of de initialen en geboortedatum in de app overeenkomen met die op je ID-bewijs. Volgens het ministerie van Volksgezondheid wordt zo voorkomen dat "iemand binnenkomt op het groene vinkje van zijn buurman of buurvrouw".

Ook is het niet mogelijk om met een thuistest een groen vinkje te krijgen. Er kan dan namelijk niet gecontroleerd worden bij wie de coronatest is afgenomen.

Na 48 uur verdwijnt de uitslag en moet je een nieuwe test doen om weer binnen te komen in bijvoorbeeld een stadion of concertzaal.

Eind april

Op de persconferentie van maandag gaf demissionair minister De Jonge wel aan, dat een wet de verplichting om op bepaalde plekken naar binnen te mogen, nog moet regelen. Die wet wordt deze maand behandeld in de Tweede Kamer.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaan de 'party'-teststraten op zijn vroegst half april open. De parallelle teststraten komen op honderd plekken, een stuk minder dan kleine 300 testlocaties van de GGD. Daarom zal je voor de toegang tot een festival of concert soms wel iets meer moeite moeten doen.