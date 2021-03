Alaphilippe juicht precies op tijd, vlak voor Van der Poel en Van Aert

Vijf dagen na de imponerende zege van Mathieu van der Poel in Strade Bianche, moest de Nederlander genoegen nemen met een tweede plaats in Tirreno-Adriatico. Julian Alaphilippe plaatste op het juiste moment zijn demarrage en won de etappe.

Wout van Aert kwam in het sprintje heuvelop in Chiusdino als derde over de finish en behield zijn blauwe leiderstrui.

In de heuvelachtige rit van Camaiore naar Chiusdino over 202 kilometer gingen Simon Yates, vorig jaar Tirreno-winnaar, Mikel Landa, Pavel Siviakov en João Almeida op zo'n dertig kilometer van de finish in de aanval.