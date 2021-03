Nederland gaat door met vaccineren met AstraZeneca

Nederland gaat gewoon door met het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. "Er is geen aanleiding gezien door onze experts om te stoppen met prikken. Het is gewoon een goed vaccin."

Eerder vandaag legde Denemarken het gebruik voor twee weken stil. Die beslissing volgde op enkele gevallen waarbij bloedproppen zijn geconstateerd bij mensen die het vaccin hadden gekregen. Nog vijf andere EU-lidstaten hebben het gebruik van het AstraZeneca-vaccin aan banden gelegd. De Jonge zegt daarover: "Het gaat om iets dat optreedt na vaccinatie, niet door vaccinatie."

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen oordeelt dat de Deense gevallen hoogstwaarschijnlijk niet zijn gerelateerd aan het vaccin. Trombose en longembolie zijn geen bekende bijwerkingen van het coronavaccin, zegt het CBG.

EMA

Het EU-medicijnagentschap EMA onderzoekt de zaak en benadrukt ook dat niets erop wijst dat de oorzaak van de trombosegevallen bij het vaccin gezocht moet worden. Trombose is geen bekende bijwerking van AstraZeneca en bovendien komt trombose even vaak voor in de bevolking in het algemeen als bij de mensen die zijn ingeënt, stelt het EMA.

Op 3 miljoen mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen in de Europese Economische Ruimte, zijn er 22 gevallen van trombose gemeld.