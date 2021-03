Unicum voor tennisser Roeblev; zonder te spelen in halve finales

Andrej Roeblev, zondag toernooiwinnaar in Rotterdam, staat zonder ook maar een partij gespeeld te hebben in de halve finales van het ATP-toernooi van Doha.

De als vierde geplaatste Rus begon in Qatar met een bye en kreeg woensdag een walk-over doordat Richard Gasquet kampt met een beenblessure.

Een dag later meldde Marton Fucsovics, van wie hij zondag in Ahoy won, zich af voor hun kwartfinalepartij met een rugblessure. Voor het eerst in de geschiedenis van de ATP kreeg een tennisser twee keer op rij een vrije doortocht vanwege een blessure van zijn opponent.