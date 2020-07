Verwacht volksfeest Madrid blijft uit na landstitel Real

Een dag eerder was dat namelijk wel het geval in Porto. Duizenden supporters vierden de landstitel van FC Porto. De burgemeester van Madrid wilde dit koste wat kost voorkomen. Er was daarom ook veel politie op de been en enkele supporters die hun enthousiasme niet konden onderdrukken en wel naar het Plaza de Cibeles waren gekomen, werd weggestuurd of zelfs gearresteerd.

"Wat doen mensen die dan toch de titel willen vieren? Ik zie auto's voorbijkomen met vlaggen. Mensen rijden extra rondjes op het plein. Zes supporters voor me zijn aan het juichen, maar dan heb je het wel gehad", zegt correspondent Rop Zoutberg.

"We kennen de beelden van gisteren in Porto. En bij de vieringen in Liverpool en Napels. Dat is het spookbeeld van de gemeente geweest. Er zijn honderden nieuwe coronagevallen in Spanje. Men wilde echt voorkomen dat hier mensenmassa's zouden ontstaan."