Prins William: 'We zijn zeker geen racistische familie'

Prins William bestrijdt aantijgingen van racisme in de Britse koninklijke familie. In een eerste reactie op het explosieve interview van zijn broer Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey zegt William dat zijn familie "zeker niet racistisch is".

Harry en Meghan zeiden zondag in het interview dat er binnen de familie een gesprek was geweest over de huidskleur van hun zoontje.

Een journalist vroeg prins William naar het interview tijdens een werkbezoek: