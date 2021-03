Leger Myanmar beschuldigt Aung San Suu Kyi van corruptie

Het Myanmarese leger beschuldigt politiek leider Aung San Suu Kyi ervan illegale betalingen en goud te hebben aangenomen. Ook andere politiek leiders, onder wie president Win Myint, zouden zich hebben schuldig gemaakt aan corruptie.

Volgens generaal en legerwoordvoerder Zaw Min Tun nam Suu Kyi ruim 500.000 euro aan. De informatie is grondig gecontroleerd en betrokkenen zijn ondervraagd, stelt hij. Met bewijs voor de beschuldigingen kwam de generaal niet.

Het is voor het eerst sinds het leger begin februari de macht greep in het land dat de militaire machthebbers dergelijke scherpe aantijgingen uiten. Aung San Suu Kyi wordt al zo'n vijf weken vastgehouden op een onbekende plek. Ze werd er eerder door het leger van beschuldigd zich niet aan de coronaregels van het land te houden, angst te zaaien en illegaal bezit van radiospullen.

Acht doden

Sindsdien zijn er dagelijks demonstraties, waaraan veel jonge mensen deelnemen. Volgens getuigen zijn er vandaag nog eens acht demonstranten gedood door het leger. In totaal zijn er meer dan zestig personen omgekomen en zijn er zo'n 2000 mensen vastgezet door veiligheidstroepen, stellen activisten.

Volgens Amnesty International gebruikt het leger steeds meer geweld tegen de demonstranten. De veiligheidstroepen zetten daarbij "oorlogstactieken" in en richten zich doelbewust op de actievoerders, stelt de mensenrechtenorganisatie.

'Verkeerde aannames'

Generaal Zaw Min Tun vindt dat de internationale gemeenschap zich niet moet bezighouden met de onrust in Myanmar. Ook zou het westen verkeerde aannames doen. Veiligheidstroepen gebruiken alleen geweld wanneer dat nodig is, stelde hij vandaag in een persconferentie.

Ruim duizend demonstranten zijn gisteren vrijgelaten, volgens het leger. De arrestaties zouden nodig zijn geweest, omdat actievoerders gewelddadig zouden zijn geworden.