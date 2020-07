Inter stijgt weer naar tweede plek Serie A na simpele zege op SPAL

In Italië heeft Internazionale zich weer op de tweede plaats genesteld. De ploeg van coach Antonio Conte boekte na een wat stroeve start toch nog een ruime 4-0 zege bij hekkensluiter SPAL.

SPAL had dit seizoen maar vijf keer gewonnen en had sinds de hervatting van de Serie A maar één punt gepakt in zes wedstrijden. Tegen Inter hield de ploeg 36 minuten stand. Toen opende Antonio Candreva de score op aangeven van Alexis Sánchez.

In het eerste kwartier na de rust liepen de bezoekers uit naar 3-0 dankzij een schuiver van Cristiano Braghi en een kopbal van Sánchez. Roberto Gagliardini maakte er met een intikker 4-0 van. Stefan de Vrij kreeg rust van Conte. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank.

Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan in de Serie A. Juventus is koploper met 77 punten, maar ook Inter, Atalanta en Lazio maken in theorie nog kans om de titel binnen te slepen.