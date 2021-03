Beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde stranden op Katara Beach

Ze verloren met 18-21, 16-21 van de Amerikanen Nick Lucena en Phill Dalhausser. De 41-jarige Dalhausser werd in 2008 olympisch kampioen in Peking.

Het eerste WorldTour-beachvolleybaltoernooi in bijna een jaar tijd zal geen Nederlandse winnaars krijgen. Met Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde werd donderdag in de kwartfinales in Qatar het laatste Nederlandse duo uitgeschakeld.

Op Katara Beach strandden eerder Jasper Bouter en Ruben Penninga in de achtste finales. Bij de vrouwen kwamen de duo's Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Marleen Ramond-Van Iersel/Pleun Ypma niet door de tussenronde.

De vrouwen mogen voor het eerst meedoen in Qatar. In eerste instantie niet in bikini maar in lange kleding. Dat leidde tot protesten en na overleg met de Qatarese volleybalbond QVA liet de internationale volleybalbond FIVB de kledingvoorschriften vervolgens varen.