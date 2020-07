Machtig Real Madrid verzekert zich van 34ste landstitel

Real Madrid viert het kampioenschap - Pro Shots

Real Madrid is voor de 34ste keer kampioen van Spanje geworden. Dankzij een 2-1 overwinning op Villarreal kan De Koninklijke niet meer worden ingehaald door FC Barcelona. De laatste keer dat de Spaanse titel naar Real Madrid ging, was in het seizoen 2016/2017, toen Zinédine Zidane in zijn eerste periode als trainer van de Madrilenen zat. De afgelopen twee seizoenen ging het kampioenschap naar Barcelona.

Prijzen Real Madrid onder Zidane Wereldkampioenschap voor clubs: 2 keer gewonnen (2016 en 2017) Champions League: 3 keer gewonnen (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) Europese Supercup: 2 keer gewonnen (2016 en 2017) La Liga: 2 keer gewonnen (2016/2017 en 2019/2020) Spaanse Supercup: 2 keer gewonnen (2017 en 2019/2020)

Dat het kampioenschap donderdagavond een feit zou worden, werd al snel duidelijk. Barcelona, waar Frenkie de Jong voor het eerst sinds 19 juni weer bij de selectie zat, moest thuis winnen van Osasuna om het kampioenschap van Real Madrid nog even uit te stellen. De ploeg van trainer Quique Setién keek echter al na een kwartier spelen tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van José Arnáiz.

Real Madrid wilde het kampioenschap niet van het resultaat in Camp Nou laten afhangen en ging zelf vol voor de winst in Estadio Alfredo Di Stéfano, het trainingscomplex van De Koninklijke. Dat resulteerde nog binnen het halfuur in de voorsprong. Karim Benzema strafte slordig balverlies van Villarreal af en zette de Madrilenen op 1-0. Het kampioenschap van Real Madrid kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Dat Lionel Messi met een prachtige vrije trap Barcelona nog naast Osasuna schoot, deerde de Madrilenen niet. Cruijff en Olsen Sergio Ramos en Benzema dachten met een ingestudeerde strafschop, die deed denken aan Johan Cruijff en Jesper Olsen in 1982, Real Madrid op een veilige 2-0 voorsprong te zetten, maar daar stak de scheidsrechter een stokje voor. Ramos legde de bal breed op Benzema, die de bal hard binnenschoot. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat de Fransman te vroeg inliep. De penalty moest overgenomen worden en deze keer schoot Benzema de bal vanaf elf meter wel op een reguliere manier achter doelman Sergio Asenjo, waardoor de 2-0 alsnog op het scorebord kwam. Vicente Iborra maakte voor Villarreal nog een eretreffer. In de blessuretijd was doelman Thibaut Courtois nog belangrijk voor de thuisploeg.

In de blessuretijd maakte Roberto Torres de winnende treffer voor Osasuna, dat met tien speelde, in Camp Nou. De Jong kwam in de slotfase nog in het veld voor Riqui Puig.

Barcelona kwakkelt na coronapauze Voordat de competitie werd stilgelegd vanwege de coronapandemie stond Barcelona nog bovenaan met twee punten voorsprong op Real Madrid. De Madrilenen kwamen echter een stuk sterker voor de dag bij de herstart dan de Catalanen. Barcelona won zes van de tien wedstrijden. Tot de voorlaatste speelronde werd er drie keer gelijkgespeeld. Madrid stelde daar tien overwinningen tegenover. Een van de hoofdrollen bij de Madrilenen was dit seizoen weggelegd voor de Belgische doelman Courtois, die slechts 23 tegendoelpunten hoefde te incasseren. Maar het werd bovenal het seizoen van de 34-jarige Ramos, voor wie de schoonheid van het spel vooral schuilt in het resultaat. "En als je ons spel niet om aan te zien vindt, zet dan lekker de televisie uit." Straten blijven leeg Er barstte na het laatste fluitsignaal geen groots kampioensfeest los in Madrid. De fans gaven gehoor aan de oproep van de burgemeester en kwamen niet de straat op om het kampioenschap te vieren.