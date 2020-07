Steeds meer lhbti'ers onder gekozen Amerikaanse functionarissen

Homoseksuelen en andere lhbti'ers worden in de VS steeds vaker verkozen in een publieke functie. Hun aantal is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld. In alle lagen van de overheid zijn 843 lhbti'ers geteld die openlijk voor hun geaardheid uitkomen. Vier jaar geleden waren dat er nog 417.

De cijfers komen van het Amerikaanse Victory Institute. Onder die 843 mensen zijn twee senatoren, twee gouverneurs en zeven leden van het Huis van Afgevaardigden. Volgens het instituut kan dit jaar een recordaantal lhbti'ers verkozen worden, waaronder in het Congres.

Er is volgens de cijfers een duidelijk verschil tussen de twee politieke kampen in de VS. 438 functionarissen zijn aangesloten bij de Democratische Partij, 16 bij de Republikeinse Partij.

Maar er is nog een wereld te winnen, vindt de directeur van het instituut. Volgens haar is 4,5 procent van het aantal volwassen Amerikanen lhbti'er, maar wordt maar 0,17 procent van de 510.000 verkiesbare posities door een lhbti'er bezet. Daarbij is gekeken naar alle verkiesbare plaatsen, van het Congres tot schoolbesturen.

In New York liggen voor het eerst twee zwarte, openlijk homoseksuele kandidaten op koers voor een zetel in het Congres. Als dat lukt is het voor het eerst dat een zwarte, openlijke homoseksuele man in het Congres plaatsneemt.

Een van de meest prominente Amerikaanse lhbti'ers van de afgelopen tijd was voormalig burgemeester Pete Buttigieg. Hij deed begin dit jaar als eerste openlijk homoseksuele man een gooi naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen.