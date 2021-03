FIFA-maker onderzoekt corruptie rond spelerskaarten

De verkoper plaatste de spelerskaart vervolgens in het account van de koper, een handeling waarbij toegang tot de systemen nodig is.

De meest zeldzame kaarten zijn Prime Icon Moments, kaarten van voetballers uit het verleden op basis van historische wedstrijden die ze hebben gespeeld. Zo is er een kaart van Ronald Koeman, gebaseerd op de Europa Cup 1-finale tussen FC Barcelona en Sampdoria. Als je die kaart in je team gebruikt, heb je een sterker elftal en heb je een voordeel als je tegen anderen online speelt.

In de FIFA-games kun je pakjes met digitale spelerskaarten kopen voor de Ultimate Team-modus, zonder dat je van tevoren weet welke voetballer je krijgt. Die voetballers kun je vervolgens in je team opstellen om online tegen anderen mee te spelen. Sommige kaarten zijn zo zeldzaam, dat je minder dan 1 procent kans hebt om ze te krijgen.

De beschuldiging wordt gedaan door verschillende gamers die via WhatsApp spelerskaarten hebben gekocht en vervolgens diezelfde kaarten in hun FIFA-spel zagen verschijnen.

De maker van het populaire voetbalspel FIFA gaat zijn eigen werknemers doorlichten vanwege ophef over virtuele spelerskaarten. Een medewerker van het bedrijf zou zeldzame exemplaren in het voetbalspel stiekem verkopen voor duizenden euro's.

Of het om een medewerker van EA gaat of om iemand anders is niet duidelijk. In een reactie zegt de maker van het spel, EA, dat de beschuldigingen worden onderzocht. "Dit gedrag is onacceptabel en we kunnen dit op geen enkele manier toestaan als het gebeurt zoals beschreven."

Het bedrijf begrijpt dat FIFA-spelers zich zorgen maken over of het online systeem nog wel eerlijk is.

In verschillende landen is er al langer kritiek op het spel FIFA vanwege de Ultimate Team-modus. Het is een spelmodus waaraan EA veel geld verdient. Alleen al in Nederland naar schatting 30 miljoen euro per jaar.

Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit lijkt het systeem te veel op gokken, omdat gewonnen kaarten online op zwarte markten onderling voor geld kunnen worden verkocht. De toezichthouder wil dat FIFA het aankopen van spelerskaarten voor Nederland blokkeert op last van een dwangsom. Het bedrijf is tegen die uitspraak in beroep gegaan.