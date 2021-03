'Undercoveragenten deden zich voor als criminelen en ontvoerden verdachte'

Undercoveragenten hebben een verdachte van afpersing van medewerkers van een fruittransportbedrijf in Hedel korte tijd ontvoerd. Dat deden zij in het kader van het onderzoek in de zaak. De advocaat van de verdachte, Peter Plasman, zegt dat na berichtgeving in De Telegraaf.

De agenten deden zich voor als zware criminelen en wilden erachter komen voor wie de verdachte werkte. Hij werd van straat geplukt en in een busje gezet, wat de suggestie van een ontvoering wekte. Volgens Plasman werd hij zwaar bedreigd en moest hij vertellen wie er achter de bedreigingen en aanslagen tegen het personeel van De Groot Fresh Food Group zaten. "Deed hij dat niet dan zou hem of de familie iets aan worden gedaan", zegt Plasman.

Volgens de advocaat zou de verdachte onder druk een verklaring hebben afgelegd. "Hij twijfelde er niet aan dat hij te maken had met zware criminelen." Tijdens een getuigenverhoor hoorde hij pas dat het om een politieactie ging.

Hij heeft achteraf besloten om volledig mee te werken en opening van zaken te geven, zegt Plasman tegen de NOS. De verdachte werd ingezet als chauffeur en zou niet altijd geweten hebben waarvoor. Hij is drie dagen lang verhoord door de recherche waarbij ook de 'ontvoering' is besproken.

Plasman zegt dat zijn cliënt op dat moment zo geschrokken was dat hij werkelijk alles zou hebben verklaard, of het nu waar was of niet.

Acute dreiging

De politie doet zich in undercoveroperaties vaker voor als crimineel, maar een ontvoering met ernstige bedreigingen is nieuw voor de advocaat. Volgens Plasman hielden de opsporingsdiensten er rekening mee dat er daadwerkelijk doden zouden vallen in de zaak, waarna voor deze onorthodoxe aanpak is gekozen.

"De dreiging was volgens hen zo acuut, dat ze geen andere manier zagen dan deze", zegt hij. "Vermoedelijk dachten de opsporingsdiensten: als we maar resultaat bereiken, dan nemen we eventuele onrechtmatigheid voor lief."

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie gaan niet in op de zaak. "De zaak is nog niet voor de rechter gekomen. In het kader van het onderzoek doen we er daarom geen uitspraken over", zegt een woordvoerder van het OM.

Ze zegt wel dat de inzet van een zwaarder opsporingsmiddel in het algemeen, zoals een undercoveractie, bij ernstige zaken gerechtvaardigd is. "Er wordt dan wel gekeken of een dergelijk middel proportioneel is", aldus de woordvoerder.

Gegevens personeel op straat

Directie en medewerkers van De Groot worden bedreigd en afgeperst sinds het bedrijf anderhalf jaar geleden de vondst van 400 kilo cocaïne in een partij bananen meldde. Door een blunder van het Openbaar Ministerie zijn 300 namen van (ex-)medewerkers in handen van criminelen gekomen.

Sindsdien zijn aanslagen gepleegd op hun woningen. Zo lag er onder meer een handgranaat op de stoep bij een zoon van een directeur en werden er twee woningen van medewerkers beschoten.

In december vorig jaar en in januari werden al meerdere verdachten aangehouden. Zij kwamen allemaal uit het Gooi. Ook de verdachte waar de undercoveractie tegen werd gebruikt werd in het Gooi in het busje gestopt.

Op 30 maart is de eerste zitting bij de rechtbank in Arnhem.