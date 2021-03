Denemarken en IJsland schorten vaccinaties AstraZeneca op om mogelijke bijwerkingen

Denemarken is met onmiddellijke ingang gestopt met het inenten met het AstraZeneca-vaccin. Dat heeft de Deense gezondheidsautoriteit bekendgemaakt. De maatregel geldt in ieder geval voor twee weken. Ook IJsland heeft het gebruik van AstraZeneca tijdelijk stopgezet, melden lokale media.

De beslissing in Denemarken is uit voorzorg genomen nadat er in enkele gevallen bloedproppen zijn geconstateerd bij mensen die het vaccin hadden gekregen. In een geval zou er een dode zijn gevallen in Denemarken.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het RIVM overleggen over de berichten uit Denemarken. Het RIVM verwacht vanmiddag ook een advies van het EU-medicijnagentschap EMA over de inzet van AstraZeneca. VWS wacht de uitkomst van het EMA-advies af.

Gisteren meldde het EMA dat uit voorlopig onderzoek naar trombosegevallen in Oostenrijk niets erop wijst dat de oorzaak bij het vaccin gezocht moet worden.

'Geen makkelijke beslissing'

De Deense gezondheidsautoriteit zegt dat niet duidelijk is of er een link is tussen de bloedproppen en het vaccin. Het spreekt van "zeldzame maar ernstige mogelijke bijwerkingen" bij een medicijn "waarvoor goed bewijs is dat het veilig en effectief is". Het EU-medicijnagentschap EMA heeft een onderzoek ingesteld.

"Het is geen makkelijke beslissing om het vaccineren op te schorten", laat directeur van de gezondheidsautoriteit Brostrøm weten. "Maar juist omdat we zoveel mensen vaccineren, moeten we snel ingrijpen als we over mogelijk ernstige bijwerkingen horen."

Geen bekende bijwerking

Trombose is geen bekende bijwerking van AstraZeneca. Voorlopige resultaten van een eerste EMA-onderzoek laten zien dat het percentage trombosegevallen onder de gevaccineerde groep niet hoger is dan onder de totale bevolking.

AstraZeneca Nederland zegt in een reactie op de beslissingen in Denemarken en andere landen dat de farmaceut niet gaat over de inzet van vaccins. "Het is niet aan ons om daarover te beslissen of te adviseren. Daar gaan gezondheidsautoriteiten over. Het is goed om er onderzoek naar te doen en wij hebben nauw contact met EMA. Zij besluiten uiteindelijk wat het gevolg hiervan is."