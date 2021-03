Hoekstra: WW-plan in 2025 invoeren

Over de invoering zei hij dat het volgende kabinet een besluit moet nemen en dat het nieuwe systeem dan pas vanaf 2025 gaat lopen. Hij benadrukte ook dat in het begin de WW juist wordt verhoogd en dat meer mensen aan werk moeten worden geholpen. Hoekstra was eerst te gast bij het NOS Radio 1 Journaal en daarna beantwoordde hij vragen in een NOS-uitzending op Facebook en YouTube.

De CDA-leider heeft al een paar keer benadrukt dat het plan past binnen een veel groter, genuanceerd voorstel om de arbeidsmarkt te hervormen en dat de WW niet tijdens of kort na de coronacrisis moet worden aangepakt. Als mogelijk jaartal denkt hij dus aan 2025 of daaromtrent.

Het CDA-voorstel om de duur van de WW te bekorten is iets voor 2025 of daaromtrent en het geldt ook niet voor iedereen die nu al WW heeft. Dat heeft CDA-lijsttrekker Hoekstra gezegd bij de NOS. Hoekstra kreeg vorige week van veel kanten kritiek op zijn voorstel de maximale duur van de WW te beperken tot één jaar in plaats van twee.

Hoekstra kreeg onder meer ook de vraag of het CDA de boeren niet harder moet aanpakken om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Volgens hem is het eerlijk om boeren een bijdrage te vragen en dat dat vooral samen met hen moet gebeuren, bijvoorbeeld door innovatie. Maar hij vindt het onverstandig om te zeggen dat de veestapel sowieso moet worden gehalveerd, zoals bijvoorbeeld D66 wil. "Dan wordt het iets dogmatisch."

Hij herhaalde dat bezoekers aan een spoedeisende huisartsenpost voortaan een eigen bijdrage moeten betalen. Volgens hem gaan er nu te veel mensen naar zo'n post, zonder dat er haast bij is en moeten daardoor echte spoedgevallen langer wachten. Net als gisteren in Nieuwsuur voegde hij er wel aan toe dat hij openstaat voor wat mensen in de praktijk zeggen. Hij gaat nog praten met een huisarts die in Nieuwsuur kritiek op het plan leverde.

New Deal

Hoekstra herhaalde dat het niet eerlijk is om te suggereren dat de komende jaren in geen enkel geval hoeft te worden bezuinigd. Hij wil op korte termijn bezuinigingen wel voorkomen, en het liefst ook op de lange termijn. Maar volgens hem zijn garanties niet te geven: "In deze verkiezingscampagne buitelen de beloftes over elkaar heen om nooit meer te bezuinigen. Partijen als de SP maar ook D66 laten de staatsschuld dramatisch oplopen; dat is niet verstandig."

Het CDA wil een 'New Deal' voor de economie, onder meer om te voorkomen dat ondernemers niet alsnog failliet gaan en om ervoor te zorgen dat meer mensen een vast contract krijgen.

Net als veel anderen hoopt Hoekstra dat het niet te veel tijd zal kosten om een nieuw kabinet te vormen. De vorige formatie duurde ruim zeven maanden en dat vindt hij "onredelijk lang". Volgens Hoekstra past een snelle formatie bij de fase waarin het land zich nu bevindt.