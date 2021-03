In Bahrein gaan Formule 1-bolides circuit weer op: vijf vragen over testdagen

Max Verstappen met zijn engineers, eind vorig jaar - Red Bull Content Pool

Met het presenteren van hun nieuwe bolides hebben alle Formule 1-teams het seizoen nu echt afgetrapt. En vanaf vrijdag gaan de auto's voor het eerst het circuit op, in Bahrein. Tijdens drie testdagen draaien de coureurs zoveel mogelijk rondjes om zich te prepareren voor de openingsrace over twee weken, op dezelfde plek. Hoe belangrijk zijn die testsessies en wat zeggen ze over de krachtsverhoudingen? Vijf vragen aan Louis Dekker, Formule 1-verslaggever bij de NOS. In het recente verleden duurde de 'wintertest' twee weken, nu nog maar drie dagen. Hoe lastig is dat voor de teams? "Minder kilometers leveren een minder grote datastroom op, maar de auto's zijn gebaseerd op de bolides van vorig seizoen, dus het is geen ramp. Grofweg twee derde van elke auto is identiek en dus is het minder spannend en urgent om echt alles te checken en te testen. Bovendien compenseren renstallen het gebrek aan echte rondjes door virtueel te racen. De simulatoren op de thuisbases draaien overuren."

Max Verstappen - Red Bull Content Pool

"De teams weten al vrij veel van hun auto en zullen zich focussen op nieuwe vondsten en updates. Denk aan het meest essentiële onderdeel: de motor. Max Verstappen mag zich volgens motorleverancier Honda verheugen op een verbeterde krachtbron en ook Ferrari hoopt met extra vermogen de kloof naar topteam Mercedes enigszins te dichten." "Bovendien testen ze op het circuit waar eind deze maand ook de eerste race is. Ze kunnen alles dus ook meteen afstellen voor de grand prix in Bahrein. Dat is een heel ander verhaal dan het gebruikelijke recept van de laatste jaren: een wintertest in Barcelona en een seizoenstart in Melbourne." Wat is de grootste verandering? "De meest ingrijpende aanpassing is aerodynamisch van aard en vrij moeilijk zichtbaar. De 'vloer' van de auto's is flink veranderd. Er is aan de achterzijde, vanwege een reglementswijziging, als het ware een stuk uit de bodemplaat gehapt. Het gevolg: minder grip. De verwachting is dat de auto's daardoor dit jaar iets minder snel zullen zijn." "Alle teams hebben flink gebroed op de bodem van hun auto en zijn daar behoorlijk schimmig over. Mercedes spant de kroon. Het kampioensteam gaf tijdens de presentatie van de W12 eerlijk toe dat de onderkant van de auto werd afgeschermd." "We zijn niet verplicht dat nu al te showen en dus laten we dat niet zien. We hopen dat ons dat weken voorsprong geeft, zei de teamleiding."

Hamilton, teambaas Toto Wollf en Bottas bij de nieuwe Mercedes-bolide - Mercedes-Benz Motorsport

"Ook Red Bull Racing hield de kaarten tegen de borst. Een dag na de presentatie van de nieuwe RB16B verspreidde het team van Verstappen louter foto's van de oude auto op het circuit van Silverstone, om de concurrentie niet wijzer maken." "In Bahrein zullen fotografen - al dan niet in opdracht van de renstallen - alle geheimen proberen te onthullen." Op sociale media zagen we diverse coureurs al een aantal rondjes rijden. Wat levert dat de teams op? "In aanloop naar het seizoen draaien de teams op een zogeheten filmdag. Dat gaat in essentie vooral om public relations en marketing, hoewel je in de maximaal honderd toegestane kilometers natuurlijk wel een eerste indruk krijgt. Een eerste check of de gegevens uit de windtunnel en de simulator matchen met de prestaties op het circuit. Maar hecht er niet te veel waarde aan."

"Bij Red Bull dachten veel fans trouwens aanvankelijk ook de nieuwe auto al in actie te hebben zien, maar het bleek te gaan om de nieuwe teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, in de bolide van één of zelfs twee jaar geleden." "Dus ja, het ging vooral om marketing, PR, exposure en aandacht. Dat snijdt hout: fans zijn hongerig na dik twee maanden zonder grand prix en worden erg opgewonden van de nieuwe strijdkleuren van Alpine of Aston Martin. Er is flink op de plaatjes geklikt." Alle teams en coureurs hebben hun verwachtingen uitgesproken voor dit jaar. Wat viel je het meeste op? "Ik let vooral op dingen die niet worden gezegd. Red Bull Racing is hierin een prachtig voorbeeld. Waar dit team nogal eens de neiging had zichzelf te profileren met ronkend taalgebruik blijft dat nu achterwege." "Verstappens teamleiding brandt de vingers vooralsnog niet aan teksten als 'de beste winter ooit'. Ze zijn nederig en ontwijken spierballentaal. Verstandig. Als je zegt dat je voor de winst gaat en blaakt van het zelfvertrouwen, kun je eigenlijk alleen maar verliezen. Daar weten ze bij Red Bull na jarenlange oorwassingen door Mercedes alles van."

Christian Horner en Max Verstappen - Red Bull Content Pool