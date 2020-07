Historische dieseltrein opgeknapt: 'Het is een pronkstuk geworden'

Na een paar maanden schilderen en klussen is de trein de Blauwe Engel 180 opgeknapt. De historische dieseltrein uit de jaren 50 werd in maart door vrijwilligers van de sloop gered. Nu is de trein klaar om weer gebruikt te worden, dit keer om in te schuilen of uit te rusten.

Jurriaan Knol is blij dat hij de Blauwe Engel 180 naar Hengelo heeft kunnen halen. "Het was een kans die we niet konden laten lopen", zegt hij tegen RTV Oost. "Het is een hele toer geweest om het ding hierheen te krijgen en op te knappen."

In 1954 werd het toestel in gebruik genomen en de trein reed tot 2001 in Twente. Na een motorbrand werd de trein uit roulatie gehaald en naar Haarlem verhuisd. Daar zou hij worden opgeknapt, maar vandalen vernielden de trein dusdanig dat men nooit meer aan de opknapbeurt is begonnen.

Originele kleuren

Het treinstel zat bij aankomst in Hengelo onder de graffiti en de ramen waren stuk. Nu is de trein volledig overgeschilderd in de originele kleuren. Knol is blij met het resultaat. "De vrijwilligers hebben echt hard gewerkt om de trein zo mooi te krijgen. Het is echt weer een pronkstuk geworden."

Helemaal opgeknapt is de trein nog niet. "Van binnen moet er nog van alles opgeknapt worden en onze wens is om alle ramen in de originele staat terug te brengen", zegt Knol.

De Blauwe Engel 180 is van het terrein bij het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo versleept naar het nabijgelegen Twekkelo. Daar zal de trein fungeren als rustpunt voor het spoorfietsen. Bij spoorfietsen rijdt een groep mensen met een soort fiets over een spoor dat niet meer wordt gebruikt. "Je kunt daar dan je broodje eten, koffie drinken of schuilen voor de regen", aldus Knol.