Onstuimig weer in Nederland: schade door zeer zware windstoten

Uit provincies in de westelijke helft van het land komen meldingen van stormschade. Het KNMI heeft vanwege (zeer) zware windstoten code geel afgegeven voor het hele land. Mensen moeten alert zijn, zegt het instituut. In de loop van de middag neemt de wind in kracht af.

Aan de Zeeuwse kust waait het momenteel het hardst. In Vlissingen is windkracht 9 (storm) gemeten en windstoten met snelheden tot zo'n 100 kilometer per uur. De veerboot tussen Vlissingen en Breskens vaart tot nader order niet meer, meldt Omroep Zeeland. De Westerscheldetunnel richting Terneuzen is afgesloten voor verkeer, omdat een vrachtwagen een container dreigt te verliezen. Op de boulevard in Vlissingen dreigt door de harde wind het dak van een van de panden los te raken. De omgeving is afgezet.

Ook in Noord-Holland waait het flink. Aan de kust staat volgens NH Nieuws windkracht 8. Coronateststraten in meerdere plaatsen zijn afgesloten en delen van de A7 en A9 zijn afgesloten, onder meer vanwege ene gekantelde vrachtwagen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is momenteel afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhangers.

De wind veroorzaakte onder meer schade in Rotterdam en Den Haag: