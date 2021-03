Onstuimig weer: dode in Limburg, schade door zeer zware windstoten

Boom op auto in Amsterdam - ANP

Uit het hele land komen meldingen van stormschade. Het KNMI heeft vanwege (zeer) zware windstoten code geel afgegeven. Mensen moeten alert zijn, zegt het instituut. Inmiddels neemt de wind in kracht af. In Limburg leidde de storm tot een dode. In het dorp Bemelen kwam een wandelaar onder een omvallende boom terecht. In het centrum van Den Bosch viel een boom op twee vrouwen en een kind. Volgens Omroep Brabant raakte een van de vrouwen lichtgewond en moesten de andere vrouw en het kind naar het ziekenhuis. Op het IJsselmeer voor Makkum kwam een vrachtschip in de problemen. Reddingsboten uit Hindeloopen hebben de opvarenden van het schip gehaald en naar de vaste wal gebracht, meldt Omrop Fryslân. Windkracht 9 aan de kust De storm begon in het westen van het land en trok daarna oostwaarts. Aan de Zeeuwse kust waaide het het hardst. In Vlissingen is windkracht 9 (storm) gemeten en windstoten met snelheden tot zo'n 100 kilometer per uur. De veerboot tussen Vlissingen en Breskens werd uit de vaart gehaald en de Westerscheldetunnel richting Terneuzen werd afgesloten voor verkeer. Op de boulevard in Vlissingen dreigt door de harde wind het dak van een van de panden los te raken, meldt Omroep Zeeland. De omgeving is afgezet. Ook in Noord-Holland waaide het flink. Aan de kust stond volgens NH Nieuws windkracht 8. Coronateststraten in meerdere plaatsen werden afgesloten en delen van de A7 en A9 waren dicht, onder meer vanwege een gekantelde vrachtwagen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad was enkele uren afgesloten voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. De wind veroorzaakte onder meer schade in Rotterdam en Den Haag:

In Rotterdam viel een boom op een schoolgebouw. "De boom is op een hal gevallen waar examenleerlingen bezig waren. De schade valt gelukkig heel erg mee", zegt de rector tegen de regionale omroep Rijnmond. Er raakte niemand gewond. In een ander deel van de stad viel een boom op een rij huizen. Ook daar valt volgens de brandweer de schade mee. Op de Moerdijkbrug waaide vanochtend een busje op zijn kant, meldt Omroep Brabant. Ook komen er volgens de omroep meldingen van schade uit onder meer Bergen op Zoom, Breda en Eindhoven. Er waaiden onder meer pannen van daken. Vanuit Flevoland, Utrecht en Den Haag werd eveneens stormschade gemeld. Inmiddels komen ook vanuit het oostelijke helft van het land meldingen. Zo waaide een boom langs de snelweg A32 bij Steenwijk om en werd in de buurt van Oldenzaal een vrachtwagen van de weg geblazen. Ook in het Drentse Assen en Vries waaiden bomen om. In het Gelderse Malden werd een coronateststraat gesloten vanwege de storm. Volgen RTV Noord bleven in de provincie Groningen grote incidenten uit.