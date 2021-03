SS-bewaker (96) niet vervolgd vanwege zwakke gezondheid

Een 96-jarige Duitser die is aangeklaagd voor misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog is te oud voor een proces, oordeelt de rechter. Wel is de kans zo groot dat hij schuldig zou zijn bevonden dat hij de proceskosten zelf moet betalen.

Harry S. werd in 2017 aangeklaagd voor zijn rol bij de wreedheden in kamp Stutthof in Polen, het eerste concentratiekamp dat de nazi's buiten Duitsland inrichten. In de loop van de oorlog stierven daar zo'n 60.000 mensen, aan ontberingen, mishandelingen en executies.

S. zou als opzichter direct betrokken zijn geweest bij transporten naar Auschwitz. Daarom werd hij aangeklaagd voor de moord op 600 gevangenen.

Hoogbejaarde verdachten

Duitsland heeft de afgelopen jaren alsnog een handjevol hoogbejaarde SS-medewerkers aangeklaagd voor hun rol in de Holocaust. In de jaren direct na de oorlog werden verdachten alleen vervolgd als er bewijs was dat zij zelf daadwerkelijk mensen hadden vermoord of mishandeld, maar tegenwoordig is medeplichtigheid aan de vernietigingsmachine al voldoende voor een aanklacht.

Eerder dit jaar werd er nog een secretaresse van 95 aangeklaagd voor haar rol in het functioneren van Stutthof. Vorig jaar kreeg een 93-jarige oud-SS'er een voorwaardelijke celstraf voor zijn rol in de dood van meer dan 5000 slachtoffers.