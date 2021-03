Koeman legt bal bij Messi: 'Dit kan niet de reden zijn dat hij niet blijft'

Trainer Ronald Koeman blijft hopen dat hij komend seizoen ook over Messi kan beschikken. "Ik denk dat hij weet dat dit team op de juiste weg is en een grote toekomst heeft. Dat kan niet de reden zijn dat hij niet blijft. Leo moet het zelf beslissen, daar kan niemand hem bij helpen."

Het zou zomaar de laatste Europese wedstrijd van Messi geweest kunnen zijn voor Barcelona. De 33-jarige Argentijn heeft een aflopend contract in Camp Nou en wordt in verband gebracht met Paris Saint-Germain, de club die Barcelona uit de Champions League knikkerde.

Voor het eerst in zestien jaar zien we zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo niet terug in de kwartfinales van de Champions League. Ronaldo werd dinsdag uitgeschakeld met Juventus en Messi woensdagavond met Barcelona .

Koeman is bezig met een transformatie bij Barcelona: jonge spelers als Frenkie de Jong moeten de club gaan dragen. Tegen PSG werd het woensdagavond 1-1 in Parijs, nadat het eerst duel met 4-1 verloren was gegaan.

"Ik ben heel blij met het team. Op het eind wisten ze dat ze uitgeschakeld waren, maar ze bleven toch naar de winnende goal zoeken. Dat verdienden we ook op basis van de eerste helft, onze houding en nog veel meer dingen", aldus Koeman.

Messi en Ronaldo

Geen Messi of Ronaldo dus bij de laatste acht in de Champions League. Dat gebeurde in 2005 voor het laatst. Messi won met Barcelona vier keer de Champions League en Ronaldo een keer met Manchester United en vier keer met Real Madrid.