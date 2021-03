Economie herstelt sneller, mede door snellere vaccinaties, verwacht Rabobank

Als het vaccineren de komende maanden gaat zoals nu verwacht en coronamaatregelen worden afgebouwd, dan is een groot deel van de krimp van de Nederlandse economie aan het eind van het jaar weggepoetst. De Rabobank voorspelt dat in de nieuwste economische raming.

Volgens hoofdeconoom Ester Barendregt staan veel huishoudens te springen om extra geld uit te geven zodra het weer kan. "In de zomer van 2020 was dit ook duidelijk zichtbaar. Dat huishoudens afgelopen jaar veel hebben gespaard, kan hun uitgaven bovendien tijdelijk nog een extra impuls geven."

De Nederlandse economie kromp afgelopen jaar met 3,8 procent, dat was de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar zal de economie verder krimpen, omdat winkels, restaurants en cafés grotendeels nog gesloten zijn. Voor dit jaar rekenen economen van de bank op een groei voor het hele jaar van 2,2 procent.

Dat cijfer is een gemiddelde over het hele jaar. Als er puur naar de situatie van eind 2021 wordt gekeken, betekent dat in de cijfers van de bank dat de Nederlandse economie dan weer op het niveau is van eind 2019.

Sneller vaccineren

Bij de verwachtingen voor de economie is het vaccinatietempo en daarmee samenhangend het tempo van versoepelingen van groot belang. Minister Hugo de Jonge zei eerder deze maand dat begin juli iedereen die wil een eerste vaccinatieprik kan hebben gehad.

"In onze raming gaan we ervan uit dat in de loop van het derde kwartaal iedereen die wil gevaccineerd is", zegt Barendregt. "Als het langzamer gaat, verslechtert het economisch beeld. Als de vaccinatie sneller verloopt, ziet het plaatje er helderder uit."

Eerder ging de bank ervan uit dat het oude niveau in de loop van 2022 zou worden bereikt. Dat de bank nu verwacht dat dit eerder gebeurt, hangt samen met de beschikbaarheid van vaccinaties, maar ook met het herstel tot dusver.

Herstel verrast

"We zien tot nu toe dat het herstel ons steeds positief heeft verrast", zegt Barendregt. "Zowel in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar. In veel sectoren is er nog altijd veel aan de hand, bijvoorbeeld de horeca en retail. Maar daarnaast draaien heel veel sectoren best goed door."

Er is maar één sector die volgens de bank in 2020 en in 2021 krimpt, en dat is de bouw. Vanwege de stikstofproblematiek zijn er minder bouwvergunningen afgegeven, waardoor er voor bouwbedrijven minder werk is.

Ook de werkloosheid is minder hard opgelopen dat gevreesd. "We verwachten nog altijd een verdere stijging, maar vergeleken met de zorgen van een jaar geleden is dat een relatief milde stijging", zegt Barendregt. In 2022 verwachten de economen een groei van 3,7 procent, daarna zakt de groei waarschijnlijk terug.

De economen van het Centraal Planbureau komen eind deze maand met een nieuwe economische raming. Op die raming baseert het kabinet het beleid.