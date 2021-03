Haagse plannen: vast contract, bijstand omhoog en pensioen op 65

Medewerker van een distributiecentrum - NOS

Een groot deel van je leven wordt bepaald op het Binnenhof en de ministeries eromheen: bijvoorbeeld hoe je aan je geld komt. Alle dertien zittende partijen hebben daar ideeën over in hun verkiezingsprogramma's staan. Over hoe hoog je uitkering moet zijn, wanneer je die moet krijgen (en wanneer niet), wat je moet verdienen en wat voor contract je baas je zou moeten geven. Om met de basis te beginnen: het minimumloon. Ongeveer een op de twintig werkende Nederlanders verdient het minimale, dat is 1684,80 euro bruto per maand. Dat bedrag moet omhoog, vindt iedereen met uitzondering van Forum voor Democratie (en het CDA ook een soort van). 'Hoger' tot 40 procent Over die laatste partij was namelijk wat onduidelijkheid. In het aanvankelijke verkiezingsprogramma stond een verhoging van 10 procent, maar de nieuwe lijsttrekker Hoekstra schrapte dat en verving het voor "erop vooruitgaan", wat ook een belastingverlaging kan betekenen. Dan wat denkrichtingen van partijen: VVD, PVV, 50Plus, SGP en Denk willen dat minimumloon "hoger", D66 wil tenminste 10 procent maar als het even kan 20 procent, ChristenUnie gaat net een stapje verder met 10-21 procent. En de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA kunnen elkaar de hand schudden met 14 euro per uur, een verhoging van zo'n 40 procent. Van minimumloon is het een kleine stap naar uitkeringen, want die zijn gekoppeld. Als het minimumloon omhoog gaat, gaan bijvoorbeeld de bijstand en de AOW mee. Althans zo is het nu, maar de VVD wil die koppeling verbreken, zodat mensen worden aangespoord om te werken. D66 wil om diezelfde reden de uitkeringen slechts "gedeeltelijk" laten meestijgen.

Quote Werken is immers beter dan thuis zitten. ChristenUnie-programma

Ruim 400.000 Nederlanders krijgen een bijstandsuitkering en veel partijen hebben plannen voor die groep. Zo willen Denk, VVD, PvdA en D66 de bijverdiengrenzen verruimen om - daar is-ie weer - mensen aan te sporen om te werken. CDA, GroenLinks en ChristenUnie willen mensen aan het werk krijgen met een basisbaan. "Werken is immers beter dan thuis zitten", schrijft CU. Een basisbaan is bijvoorbeeld schoolconciërge, buurthuisbeheerder of ondersteuner in een verpleeghuis. Aan de linkerkant zitten partijen die het leven van mensen in de bijstand makkelijker willen maken. Zo willen SP, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk de kostendelersnorm afschaffen. Die norm houdt in: met hoe meer volwassenen je samenwoont, hoe lager je uitkering. En stop met de verplichte tegenprestatie, vinden SP, Denk en PvdA. Op dit moment is het zo dat gemeenten mensen in de bijstand moeten vragen om een tegenprestatie (studie, stage of werktraject). Middenin de coronacrisis Dan de WW-uitkering, waar de afgelopen dagen wat geharrewar over was, omdat CDA-leider Hoekstra de werkloosheidsuitkering wil verkorten van twee naar een jaar. Van links tot rechts werd het idee bekritiseerd - vooral vanwege de timing middenin de coronacrisis - maar het CDA staat niet alleen. VVD, SGP en D66 willen de uitkering net als CDA verhogen in de eerste maanden en daarna stapsgewijs verlagen om mensen weer aan het werk te krijgen. Swipe hieronder door enkele opvallende partijplannen wat betreft werk en uitkeringen:

Als je dan aan het werk bent, vindt het grootste deel van de partijen dat je baas je een vast contract moet geven. Ze omarmen daarmee het rapport van de commissie-Borstlap. Die noemt de kloof tussen mensen met een vast contract en flexwerkers te groot en de voor- en nadelen van flexibele contracten oneerlijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers. PVV rept over het "tegengaan van de doorgeschoten flexibilisering". GroenLinks wil een einde maken aan "uitbuiting via zonderlinge contractvormen". Denk heeft speciale aandacht voor Nederlanders met een migratieachtergrond die vaak "worden ingezet als de klapstoeltjes van de economie".

Quote Zelfstandigen niet dwingen aan verplichte verzekeringen deel te nemen, PVV-programma