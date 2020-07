The Ocean Race jaar uitgesteld: start nu in oktober 2022

The Ocean Race is vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. De grootste zeilrace ter wereld stond aanvankelijk gepland om van start te gaan in oktober 2021.

"We bevinden ons in niet eerder voorgekomen tijden en onze eerste prioriteit ligt bij al diegenen die zijn geraakt door de pandemie", zegt voorzitter Richard Brisius van de Ocean Race, voorheen de Volvo Ocean Race.

De wedstrijd begint nu in oktober 2022 in Alicante (Spanje). Na negen etappes over een periode van negen maanden eindigt The Ocean Race in Genua (Italië).

De zeilboten doen in het voorjaar van 2023 ook Den Haag aan. De haven van Scheveningen is dan zowel finish- als startplaats van een etappe van de zeilrace.

Bekijk hieronder een uitlegvideo van The Ocean Race uit 2018: