In Nederland 1 trombosemelding na AstraZeneca • Agent zwaargewond bij avondkloksteekpartij

Sinds de basisscholen weer open zijn, heeft iets minder dan de helft van de scholen één en soms zelfs meer klassen naar huis moeten sturen vanwege besmettingen met corona. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 800 basisschooldirecteuren. Petra van Haren, voorzitter van de vereniging, is niet ontevreden met die cijfers, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Eigenlijk kun je zeggen dat het meevalt. Ruim 40 procent heeft een of meer klassen naar huis gestuurd. Als je ziet dat er maar 35 tot 40 scholen moesten sluiten terwijl de rest van het onderwijs wel doorgaat, dan mogen we daar blij mee zijn."

Volgens Van Haren is het lastig om de coronaregels te handhaven op school. "Afstand houden, zeker in het basisonderwijs, dat lukt niet. Negentig procent van de scholen geeft dat aan. Met kleine groepjes werken gaat eigenlijk ook niet goed. En het dragen van mondkapjes, de discipline om dat de hele dag door te doen, in de gangen en bij het in en uitgaan van de klassen, dat lukt ook niet heel goed."

Bij het contact met volwassenen gaat het weer wel goed. "Kinderen onder elkaar, dat is ingewikkelder, maar we zien nog steeds dat de besmettingspercentages heel laag zijn. Dat op de 1,4 miljoen kinderen maar zo'n 4 procent in quarantaine zit, betekent dat het toch op heel veel plekken goed gaat."