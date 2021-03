GGD: onze teststraat is niet voor testsamenleving • Campagne met oud-presidenten VS

De Verenigde Staten gaan hun ingekochte coronavaccins delen met andere landen als de eigen bevolking is ingeënt. "Het virus kan niet worden gestopt door een hek, ongeacht hoe hoog dat hek of die muur ook is", zei president Biden. "Dus wij zijn pas veilig als de hele wereld veilig is."

De president wil eerst voor de eigen bevolking zorgen. "Daarna kunnen we de rest van de wereld proberen te helpen." Hij voegde eraan toe dat de VS al 4 miljoen dollar in het Covax-programma heeft gestopt. Met dat initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale organisatie Gavi krijgen 92 armere landen toegang tot gedoneerde vaccins.

