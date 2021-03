Campagneblog: Van der Staaij reageert op regenboogstickers • Hoekstra te gast bij NOS

SGP-leider Van der Staaij heeft in het programma Goedemorgen Nederland gereageerd op de regenboogsymbolen op verkiezingsposters van zijn partij in Ermelo. Gisteren meldde de regionale krant De Stentor dat op meerdere posters met het gezicht van Van der Staaij regenbooghartjes waren geplakt, het symbool van de lhbt-gemeenschap. De lokale SGP-wethouder zegt tegen de krant dat hij dat beschouwt als een ludieke actie. De fractievoorzitter van de partij in Ermelo is minder mild: hij noemt "dat gendergedoe" in de krant "een gruwel voor God".

Van der Staaij beschrijft in een reactie zijn eerste gevoel bij het nieuws: "De regenboog is een mooi symbool van hoop", zegt hij, verwijzend naar de regenboog die volgens de Bijbel verscheen na de zondvloed. De SGP-lijsttrekker zegt dat mensen met vragen of zorgen over het thema gender serieuze aandacht moeten krijgen. "Maar tegelijkertijd verzetten we ons tegen het ideologische streven om alle verschillen tussen man en vrouw uit te wissen."

Volgens Van der Staaij moeten mensen respectvol met elkaar omgaan, ook al maken ze andere keuzes. "Ik begrijp alle gevoeligheden, maar ik vind dat we in deze tijd moeten oppassen dat iedereen die niet de gangbare opvatting heeft in een hoek wordt gezet." Over het beplakken van de verkiezingsposters zegt hij: "Je moet niet op iedere slak zout leggen, maar voor mij zou dit niet per se de manier zijn waarop ik zelf stickers zou plakken."