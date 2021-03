Campagneblog: Politie wil Baudet spreken over Urk-bezoek • Partijen haalden 13,6 miljoen euro op

Geert Wilders zou zijn toon over moslims moeten matigen, vindt bijna een derde van zijn achterban. Dat blijkt uit een enquête van bureau Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.

Van de ondervraagden die aangeven dat ze bij de komende verkiezingen PVV stemmen, reageert 31 procent instemmend op de stelling dat het goed zou zijn als Wilders zich iets milder uitlaat over moslims. De helft van de PVV'ers is het juist (helemaal) niet met die stelling eens. De rest is neutraal of heeft geen mening. Van alle stemgerechtigden wil 60 procent dat Wilders milder spreekt over moslims, 17 procent is het daarmee oneens.

Inhoudelijk steunen veel PVV-kiezers de lijn van de partij, ook als het gaat om controversiële standpunten. Zo is ruim de helft (52 procent) van de PVV-kiezers het eens met het voorstel om alle moskeeën te sluiten. Een kwart is het daar niet mee eens. Van alle Nederlandse stemgerechtigden vindt minder dan een op de vijf (19 procent) dat alle moskeeën moeten sluiten. Een 56 procent is het er niet mee eens.

Lees hier hoe PVV'ers over andere standpunten van de partij denken en hoe ze zich verhouden tot de rest van Nederland:

Wilders moet vriendelijker zijn over moslims, vindt een op de drie PVV-kiezers