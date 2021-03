Campagneblog: Harde botsing Rutte-Wilders • Baudet loopt weg bij Jinek

Voor het eerst in de verkiezingscampagne staan VVD-leider Rutte en PVV-leider Wilders tegenover elkaar, bij het verkiezingsdebat bij Op1. Rutte verwijt Wilders dat hij niet in staat is om zijn excuus aan te bieden voor zijn "minder minder-Marokkanen-uitspraak" en dat hij wegloopt op het moment dat het moeilijk wordt. Rutte verwijst daarbij naar het moment dat Wilders in 2012 zijn gedoogsteun introk voor het eerste kabinet-Rutte, dat daarmee viel.

"U bent niet in staat om sorry te zeggen. U loopt weg op het hoogtepunt van een economische crisis. Ik ben er nog steeds boos over", aldus Rutte. Wilders verwijt de VVD-lijsttrekker dat hij leugens verspreidt. Volgens Wilders trok hij destijds zijn steun in omdat ze het niet eens werden over de zorg. Volgens Rutte ging het toen over "een paar procenten" koopkracht. "U staat te liegen", zei Wilders een paar keer.

Rutte vindt dat Wilders nu nog steeds "een wegloper" is en dat dat niet passend is voor een partijleider hoort die premier wil worden. Wilders had vanavond gepland een interview afgezegd bij Nieuwsuur, dat alle lijsttrekkers kritisch bevraagt. "U doet het weer. U loopt weg voor een pittige uitzending", aldus Rutte.

Volgens Wilders kon hij niet aan tafel zitten bij het programma, omdat hij dit debat moest voorbereiden. Daarop wees Rutte hem erop dat het Op1-debat eerder is opgenomen. "Het is nu 19.15 uur. U kunt nog gaan". Wilders zei dat niet van plan te zijn, waarop Rutte opnieuw concludeerde dat de PVV-leider wegloopt als het te moeilijk wordt.