Tien jaar na mega-aardbeving Japan: waar komt de volgende?

Precies tien jaar geleden kreeg Japan een van de zwaarste aardbevingen ooit te verduren. Als gevolg daarvan trok een allesvernietigende tsunami diep het land in. En tot overmaat van ramp begaf ook de kerncentrale Fukushima het onder al dat natuurgeweld.

Tot op de dag van vandaag herstelt het land van de grootste en duurste natuurramp aller tijden. De vraag is: waar komt de volgende mega-aardbeving? Wetenschappers weten inmiddels heel goed waar in de wereld ze op een tikkende tijdbom zitten. Alleen wannéér die precies afgaat, is niet te voorspellen.

In deze video blikt NOS op 3 terug op de aardbeving en tsunami in Japan en kijkt vooruit naar de volgende mega-aardbeving: