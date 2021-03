Ex-Ajacied tipt Ten Hag: 'Geef Young Boys geen tijd en ruimte, ze zijn als PSV'

"Wat verder opvalt, is dat ze heel snel van de ene naar de andere kant spelen", vervolgt Bergsma. "Ze hebben veel lopende mensen en zijn constant in beweging. Van de twee spitsen laat één zich steeds inzakken en gaat de ander diep achter de centrale verdediger. Dat heb ik zelf ook ondervonden."

"Er zit een duidelijke lijn in hun spel", vertelt Bergsma vanuit zijn appartement in Oberentfelden, vlak bij de Noord-Zwitserse stad Aarau en zo'n tachtig kilometer van Bern. "Ze spelen een beetje PSV-achtig. Een 4-4-2 systeem met buitenspelers die veel naar binnen trekken en backs die eroverheen gaan. Het wordt daardoor keuzes maken voor de backs van Ajax."

De 24-jarige verdediger oefende in januari met FC Aarau tegen de nummer één van Zwitserland. Het werd in het Wankdorf-stadion van Bern een nipte 3-2 zege voor de thuisploeg.

Erik ten Hag heeft hem niet gebeld, maar Léon Bergsma had de oefenmeester van Ajax - en tevens zijn oud-trainer - zeker van de nodige tips kunnen voorzien om Young Boys de komende twee donderdagen in de achtste finales van de Europa League aan te pakken.

Vanaf 18.55 uur is Ajax-Young Boys in de achtste finales van de Europa League te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Young Boys speelde tegen Aarau onder anderen met een andere oud-Ajacied, Miralem Sulejmani. Hij maakte de openingsgoal. Spits en clubtopscorer Jean-Pierre Nsame keek toe vanaf de zijlijn. Hij had op dezelfde dag al gespeeld tegen Stade Lausanne-Ouchy met de andere helft van het basisteam.

"Nsame is hun belangrijkste speler, kijkend naar de statistieken", zegt Bergsma. "Maar ze hebben op elke positie kwaliteit rondlopen en hebben een brede selectie. Ik heb tegen ons ook genoten van Sulejmani. Die speelde heel slim tussen de linies en gaf goede steekpasses."

Van generatie Bergsma is alleen Mazraoui nog over

Bergsma speelde in de jeugd van Ajax en werd in 2017/2018 als aanvoerder van Jong Ajax kampioen van de eerste divisie. Van zijn generatie is alleen Noussair Mazraoui nog over in Amsterdam. Bergsma koos na een verblijf bij AZ en een korte periode op huurbasis bij FC Den Bosch voor het avontuur bij FC Aarau, momenteel vijfde in de Zwitserse divisie.

"Het niveau in Zwitserland is goed", zegt Bergsma. "Young Boys is de enige ploeg die er echt bovenuit steekt. De verschillen tussen de overige ploegen zijn klein, ook met die uit de tweede divisie."