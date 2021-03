'T-Mobile deelde jarenlang klantendata met CBS'

Telecomprovider T-Mobile heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jarenlang toegang gegeven tot privacygevoelige informatie van hun klanten, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om data die worden verwerkt bij elektronische communicatie of de facturering ervan. Ze zijn erg privacygevoelig, omdat precies achterhaald kan worden wie wanneer waar was, en met wie iemand contact had.

Uit documenten die de krant met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft opgevraagd, blijkt dat de gevoelige data vanaf begin 2018 werden gedeeld met het CBS. Beide partijen zeiden eerder dat het om geanonimiseerde gegevens ging, maar dat blijkt niet waar.

Om geld mee te verdienen

T-Mobile-klanten werden niet geïnformeerd over het feit dat de provider samen met het CBS hun data onderzocht, om te kijken of er geld mee te verdienen viel. Het CBS wilde een algoritme ontwikkelen dat op basis van de data het mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders kan meten.

Zulke informatie is gewild bij gemeenten en provincies. Ook T-Mobile zou het algoritme mogen gebruiken, was de deal. De samenwerking duurde tot april vorig jaar.

Het Agentschap Telecom en de Autoriteit Persoonsgegevens starten naar aanleiding van de berichtgeving van NRC een onderzoek naar de zaak. Of de wet is overtreden, wordt onderzocht.