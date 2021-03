VS gaat overschot coronavaccins delen met andere landen

De Verenigde Staten gaan hun ingekochte coronavaccins delen met andere landen als de eigen bevolking is ingeënt. "Het virus kan niet worden gestopt door een hek, ongeacht hoe hoog dat hek of die muur ook is", zei president Biden. "Dus wij zijn pas veilig als de hele wereld veilig is."

De president wil eerst voor de eigen bevolking zorgen. "Daarna kunnen we de rest van de wereld proberen te helpen." Hij voegde eraan toe dat de VS al 4 miljoen dollar in het Covax-programma heeft gestopt. Met dat initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale organisatie Gavi krijgen 92 armere landen toegang tot gedoneerde vaccins.

Biden nam het woord na de aankondiging dat de VS meer vaccins van de Leidse farmaceut Janssen zal afnemen. In totaal worden 100 miljoen extra doses van de farmaceut gekocht. Van dat vaccin, dat eind vorige maand door de Amerikaanse toezichthouder werd goedgekeurd, volstaat één dosis. Bij andere vaccins moet er twee keer geprikt worden. Biden wil dat in mei alle 260 miljoen Amerikaanse volwassenen gevaccineerd zijn.

Coronasteunpakket

Voordat Biden zijn uitspraken deed, stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zoals verwacht opnieuw in met het coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar dat Biden had voorgelegd. De stemming in het Huis, dat door de Democraten wordt gedomineerd, verliep voor 100 procent langs de partijlijnen. Alle Republikeinse afgevaardigden stemden tegen.

Nu het Huis het pakket voor de tweede keer heeft goedgekeurd, kan de regering-Biden ermee aan de slag. Belangrijk onderdeel ervan is een eenmalige uitkering voor de meeste Amerikanen van 1400 dollar. Ook krijgen de staten bij elkaar 350 miljard dollar aan hulp. Verder gaat er meer geld naar de distributie van vaccins.

528.000 doden

Democraten in het Huis noemden de wet een essentieel antwoord op een pandemie waardoor al meer dan 528.000 mensen in de VS zijn overleden en die miljoenen hun baan heeft gekost. Republikeinen daarentegen zeiden dat het steunpakket te veel geld kost en bovendien vol zit met verkwistende progressieve plannen.

De tweede stemming in het Huis was nodig omdat de Senaat om wijzigingen had gevraagd in de oorspronkelijke versie. President Biden is van plan de wet morgen te ondertekenen.