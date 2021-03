Snowboarder Wolf verrast met finaleplaats bij WK snowboarden

Casper Wolf is op het WK snowboarden in Aspen verrassend doorgedrongen tot de finale van het onderdeel slopestyle. De 19-jarige Delftenaar eindigde in zijn heat knap als vierde, ruimschoots voldoende voor een plek bij de laatste zestien.

Wolf traint al vijf jaar fulltime op Sportcentrum Papendal en debuteerde in 2018 in het World Cup-circuit. Dat jaar eindigde hij als derde op het WK voor junioren, in 2019 werd hij 33ste bij de senioren.

Vorige week werd bekend dat Niek van der Velden niet zou afreizen naar Amerika. Bij de training in Oostenrijk liep hij een scheurtje op in een band tussen het scheen- en kuitbeen op, waardoor er een streep moest door het WK.

Bij de vrouwen kwam Melissa Peperkamp in actie op de slopestyle, maar haar lukte het niet zich te plaatsen voor de eindstrijd in het Amerikaanse skidorp. De finale is vrijdag.