Messi van held tot schlemiel bij eervolle aftocht Barcelona in Parijs

Lionel Messi - Reuters

Na Cristiano Ronaldo ontbreekt ook Lionel Messi in de kwartfinales van de Champions League. Het wonder waarop Ronald Koeman hoopte in de return tegen Paris Saint-Germain, zoals tijdens de beruchte 'remontada' van vier jaar geleden, voltrok zich dit keer niet voor Barcelona. Het werd woensdagavond in Parijs 1-1. Koeman hoopte op de beste Messi, misschien wel in zijn laatste Europese duel voor Barcelona. En hij kreeg de beste Messi, tot een gemiste strafschop op slag van rust zijn droomscenario geweld aan deed. Barcelona wist op voorhand al dat het minimaal vier keer moest scoren in Parijs, nadat drie weken geleden in Camp Nou na negentig minuten een smadelijke 1-4 op het scorebord werd vertoond. Maar niets werd onmogelijk geacht tegen de club waartegen in maart 2017 zelfs een nederlaag van 4-0 werd weggepoetst. Paris Saint-Germain, verliezend finalist van vorig jaar, liet zonder zijn sterspeler Neymar het initiatief aan de bezoekers. Een helft lang speelde Barcelona misschien wel zijn beste voetbal sinds tijden, maar had met name de watervlugge Ousmane Dembélé pech in de afronding. En ook een breedtepass op Messi was nét iets te scherp, waardoor de Argentijn de openingstreffer niet binnen kon glijden.

Frenkie de Jong, die de hele wedstrijd speelde, kreeg nog een gele kaart - Reuters

Tegen de verhoudingen in viel die goal aan de andere kant. Met hulp van de VAR, ook dat zat Barcelona daarbij nog tegen. Na een onschuldige aanval werd door de videoscheidsrechter waargenomen dat Clément Lenglet spits Mauro Icardi binnen het srafschopgebied op zijn hakken had gelopen. Kylian Mbappé, met drie goals in het heenduel ook toen al de grote kwelgeest van Barcelona, trapte het buitenkansje vanaf de stip dankbaar de bovenhoek in. Nieuwe generatie De Franse aanvaller wordt gezien als het gezicht van een nieuwe generatie. Als de nieuwe superster, nu zowel Ronaldo als Messi voor het eerst in zestien jaar met zijn club ontbreekt bij de laatste acht in het miljoenenbal. De 36-jarige Ronaldo was het mikpunt van kritiek na de uitschakeling van Juventus door FC Porto dinsdagavond, maar Messi (33) liet in tegenstelling tot de Portugees nog wel zijn wereldklasse zien.

Lionel Messi wordt getroost door zijn landgenoot Ángel Di María - Reuters