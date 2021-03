Liverpool naar kwartfinales na eenvoudige 'thuiszege' op RB Leipzig

Liverpool heeft zonder veel problemen de kwartfinales van de Champions League bereikt door 'thuis' in Boedapest met 2-0 te winnen van RB Leipzig. De eerste wedstrijd, 'uit' in Boedapest, was ook al in 2-0 voor de Engelse kampioen geëindigd. Mohamed Salah en Sadio Mané waren woensdagavond goed voor de doelpunten.

Liverpool, met Georginio Wijnaldum als aanvoerder, kreeg in de eerste helft genoeg kansen om te scoren, maar zoals wel vaker dit seizoen werden ze allemaal om zeep geholpen. Dat begon al in de derde minuut, toen Thiago in kansrijke positie Mohamed Salah niet wist te bereiken.

Leipzig had in de tiende minuut een uitgelezen kans om na een vlijmscherpe counter de score te openen, maar doelman Alisson bracht knap redding op de inzet van Dani Olmo. Een belangrijke redding, want een snelle Duitse voorsprong had het broze zelfvertrouwen van de Reds ongetwijfeld verder beschadigd.

Bij een veilige 0-0 stand controleerde Liverpool de wedstrijd maar sprong het slordig met de kansen om, waardoor het tweeluik maar niet in het slot werd gegooid. Aan de andere kant was Leipzig in de omschakeling af en toe ook gevaarlijk.