Beslissende Suárez zet Real en Barcelona weer op behoorlijke achterstand

Atlético Madrid heeft met een zakelijke thuiszege zijn koppositie in Spanje verstevigd. Thuis werd met 2-1 gewonnen van Athletic Club, een wedstrijd waarin de achttiende competitietreffer van Luis Suárez de doorslag gaf.

De 34-jarige Uruguayaan sleepte zijn ploeg erdoorheen door vlak na rust een penalty te versieren en die zelf rustig binnen te trappen.

Na slordig puntenverlies tegen Levante (twee keer) en Celta de Vigo was er van de riante voorsprong in de competitie de laatste weken nog maar weinig overgebleven, maar het gat met Real en Barcelona is nu weer vergroot naar respectievelijk zes en acht punten. En de stand is eindelijk ook weer overzichtelijk, nu de topdrie een gelijk aantal wedstrijden heeft gespeeld.