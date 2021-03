Slordig City nog zes zeges verwijderd van winnen Premier League

Manchester City is bekomen van de tik die stadgenoot United afgelopen weekeinde uitdeelde. Op eigen veld boekte de koploper in de Premier League een riante zege op nummer veertien Southampton: 5-2.

Door de zege is het verschil met nummer twee United weer veertien punten. En daardoor is de ploeg van Josep Guardiola nog zes zeges verwijderd van de derde titel sinds het aantreden van de Spaanse coach in 2016.

Dat er een 5-2 zege uit de bus kwam rollen, daar zag het in het begin niet naar uit. City begon slordig aan het duel, wellicht met de thuisnederlaag tegen United (0-2) nog in het achterhoofd. Het was de eerste misstap van de ploeg na een serie van 21 overwinningen in alle competities.